Son Dakika Haberleri: Enerji ithalatı faturası ağustosta yüzde 5,5 azaldı
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Enerji ithalatı faturası ağustosta yüzde 5,5 azaldı

16 dakika önce

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 5,5 azalarak 3 milyar 284 milyon 697 bin dolara geriledi.

Enerji ithalatı faturası ağustosta yüzde 5,5 azaldı, System.String[]

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 5,5 azalarak 3 milyar 284 milyon 697 bin dolara geriledi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:41 
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