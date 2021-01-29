Enerji ithalatı faturası aralıkta yüzde 27,4 azaldı - Son Dakika

Enerji ithalatı faturası aralıkta yüzde 27,4 azaldı

29.01.2021 10:19
Enerji ithalatı faturası aralıkta yüzde 27,4 azaldı, System.String[]

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,4 azalarak 2 milyar 760 milyon 443 bin dolara geriledi.

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,4 azalarak 2 milyar 760 milyon 443 bin dolara geriledi.?

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, aralıkta Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 22 milyar 380 milyon 734 bin dolar oldu.

Bunun 2 milyar 760 milyon 443 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.?

Geçen yılın aralık ayında bu rakam 3 milyar 799 milyon 901 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturası yüzde 27,4 azaldı.? Enerji ithalatının düşmesinde yerli ve yenilenebilir enerji üretimindeki artış etkili oldu.

Öte yandan, aralıkta geçen yılın aynı ayına göre ham petrol ithalatı yüzde 20,72 azalarak 2 milyon 42 bin 618 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerji ithalatı faturası aralıkta yüzde 27,4 azaldı - Son Dakika Ekonomi


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