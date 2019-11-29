Son Dakika Haberleri: Enerji ithalatı faturası ekimde yüzde 15 azaldı
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Enerji ithalatı faturası ekimde yüzde 15 azaldı

7 saat önce

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 azalarak 3 milyar 207 milyon 257 bin dolara geriledi.

Enerji ithalatı faturası ekimde yüzde 15 azaldı, System.String[]

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 azalarak 3 milyar 207 milyon 257 bin dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ekimde Türkiye'nin toplam ithalat tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 17 milyar 472 milyon dolar oldu.

Bunun 3 milyar 207 milyon 257 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl ekimde bu rakam 3 milyar 773 milyon 686 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 15'lik düşüş oldu.

Öte yandan, ekimde ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 48 artarak 3 milyon 3 bin 552 tona yükseldi.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:20 Kaynak: AA
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