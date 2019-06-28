Son Dakika Haberleri: Enerji ithalatı faturası mayısta yüzde 2,5 azaldı
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Enerji ithalatı faturası mayısta yüzde 2,5 azaldı

1 saat önce

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azalarak 3 milyar 598 milyon 982 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Enerji ithalatı faturası mayısta yüzde 2,5 azaldı, System.String[]
Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azalarak 3 milyar 598 milyon 982 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, mayısta Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 azalarak 17 milyar 819 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Bunun 3 milyar 598 milyon 982 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.
Geçen yıl mayısta bu rakam 3 milyar 689 milyon 615 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 2,5'lik azalış oldu.
Öte yandan, mayıs ayında ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,2 artarak 2 milyon 671 bin 509 tona yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:19 Kaynak: AA
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi
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