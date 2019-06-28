Son Dakika Haberleri: Enerji ithalatı faturası mayısta yüzde 2,5 azaldı
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Enerji ithalatı faturası mayısta yüzde 2,5 azaldı

1 saat önce

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azalarak 3 milyar 598 milyon 982 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Enerji ithalatı faturası mayısta yüzde 2,5 azaldı, System.String[]
Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azalarak 3 milyar 598 milyon 982 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:28 
Türkiye, Ekonomi
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