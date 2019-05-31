Enerji ithalatı faturası nisanda yüzde 12,5 arttı
1 saat önce
Türkiye'nin enerji ithalatı faturası nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 3,5 milyar dolar oldu.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:23
'nin enerji ithalatı faturası nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 3,5 milyar dolar oldu.
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