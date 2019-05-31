Son Dakika Haberleri: Enerji ithalatı faturası nisanda yüzde 12,5 arttı
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Enerji ithalatı faturası nisanda yüzde 12,5 arttı

1 saat önce

Türkiye'nin enerji ithalatı faturası nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 3,5 milyar dolar oldu.

Enerji ithalatı faturası nisanda yüzde 12,5 arttı, System.String[]
Türkiye'nin enerji ithalatı faturası nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 3,5 milyar dolar oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:23 
Türkiye, Ekonomi
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