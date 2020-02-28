Enerji ithalatı faturası ocakta yüzde 6,1 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Enerji ithalatı faturası ocakta yüzde 6,1 arttı - Son Dakika Ekonomi

Enerji ithalatı faturası ocakta yüzde 6,1 arttı

6 saat önce

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artarak 4 milyar 109 milyon 631 bin dolara yükseldi.

Enerji ithalatı faturası ocakta yüzde 6,1 arttı, System.String[]

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artarak 4 milyar 109 milyon 631 bin dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ocakta Türkiye'nin toplam ithalat tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,8 artışla 19 milyar 207 milyon dolar oldu.

Bunun 4 milyar 109 milyon 631 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın ocak ayında bu rakam 3 milyar 874 milyon 367 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 6,1 artış oldu.

Öte yandan, ocakta geçen yılın aynı ayına göre ham petrol ithalatı yüzde 22,7 artarak 2 milyon 683 bin 700 tona yükseldi.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:18 Kaynak: AA
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