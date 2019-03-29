Son Dakika Haberleri: Enerji İthalatı Faturası Şubatta Yüzde 2,7 Arttı

Enerji İthalatı Faturası Şubatta Yüzde 2,7 Arttı

1 saat önce

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 3 milyar 442 milyon 885 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Enerji İthalatı Faturası Şubatta Yüzde 2,7 Arttı, System.String[]
Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 3 milyar 442 milyon 885 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, şubatta Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 13 milyar 593 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bunun 3 milyar 442 milyon 885 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl şubatta bu rakam 3 milyar 352 milyon 414 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 2,7'lik artış oldu.

Öte yandan, şubat ayında ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 78,3 artarak 2 milyon 342 bin 950 tona yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:36 Kaynak: AA

Ekonomi
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