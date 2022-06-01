Enerji kabloları çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Enerji kabloları çalan 2 şüpheli tutuklandı

01.06.2022 18:24
Enerji kabloları çalan 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde enerji kabloları çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde enerji kabloları çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Hendek ilçesi Yayalar Mahallesi'nde enerji kablolarının çalınmasına ilişkin inceleme başlattı. Yapılan incelemeler neticesinde şüphelilerin M.B. ve N.A. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Sakarya'da nehirde kaçak avcılık yapan kişiye para cezası kesildi Sakarya'da nehirde kaçak avcılık yapan kişiye para cezası kesildi Çatıdaki anteni düzeltirken düştü, olay yerinde hayatını kaybetti Çatıdaki anteni düzeltirken düştü, olay yerinde hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, Enerji, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Enerji kabloları çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
18:19 16 yaşındaki kıza cinsel taciz iddiasında ilk ifadeler ortaya çıktı: Meyve suyu verdi fenalaştım
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
17:56 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini döven adamın 10 yıllık cezası onandı
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:28 Büyükçekmece'de feci kaza! Takla atan otomobil otobüs durağına girdi: 1 ölü
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
16:53 Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 18:29:13. #1.11#
SON DAKİKA: Enerji kabloları çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement