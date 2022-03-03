Enerji Kentleri Birliği Çevre Komisyonunundan Başkan Kurt'a teşekkür ziyareti

Toplantı için Eskişehir'e gelen komisyon üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, Aydın Büyükşehir Belediyesinden Nalan Dolmacı, Bursa Büyükşehir Belediyesinden Mustafa Sinan Bakır, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden Mehmet Demir, Enerji Kentleri Birliğinden Ökem Çelem ve Serkan Yalçın ile Odunpazarı Belediyesinden Çağrı Yıldırım katıldı.

Başkan Kurt'a komisyon ve birlik çalışmaları hakkında bilgiler veren komisyon üyeleri,Jeotermal Kaynakların Çevresel Etkileri Raporu hazırlanması için bir araya geldiklerini söyledi. Enerji Kentleri Birliği Çevre Komisyonu Toplantısını

4 ve 5 Mart'ta Odunpazarı Belediyesi ev sahipliğinde yapacaklarını kaydeden komisyon üyleri, ev sahipliği için Başkan Kurt'ta teşekkür etti.

Enerji Kentleri Birliği Çevre Komisyonuna ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Başkan Kurt, komisyon üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.