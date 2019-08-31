Son Dakika Haberleri: Enerji kimlik belgesi için son 4 ay
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Enerji kimlik belgesi için son 4 ay

2 saat önce

Binalar için enerji kimlik belgeleri 1 Ocak'a kadar çıkarılmalı. Yeni binaların enerji kimliği en az C kategorisinde olmalı. Szutest Enerji Uzmanı Can Demiran, "A sınıfı enerji kimlik belgesi sahibi bir evin değerinin yüzde 90'ına kadar konut kredisi verilebilecek" dedi.

Enerji kimlik belgesi için son 4 ay, System.String[]

Binalar için enerji kimlik belgeleri 1 Ocak'a kadar çıkarılmalı. Yeni binaların enerji kimliği en az C kategorisinde olmalı. Szutest Enerji Uzmanı Can Demiran, "A sınıfı enerji kimlik belgesi sahibi bir evin değerinin yüzde 90'ına kadar konut kredisi verilebilecek" dedi.


Binalar için enerji kimlik belgesi alımı zorunlu hale getirildi. Konut sahipleri ya da müteahhitler binalarına 1 Ocak 2020'ye kadar enerji kimlik belgesi çıkartmak zorunda. Resmi olarak yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından verilen bu belgeler A'dan G'ye kadar tasnif edildi. 2011'den önce yapılan binalar için herhangi bir sınıf belgenin alınması yetiyor ancak 2011'den sonra inşa edilen binaların enerji kimlik belgelerinin en az C kategorisinde olması gerekiyor.


"Konut kredisi için çok önemli"


Uzmanlar enerji kimlik belgelerinin konut kredilerini de etkileyeceğini belirtiyor. Szutest Enerji Uzmanı Can Demirhan, "Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, enerji verimliliği yüksek bina sayısını artırmak için enerji kimlik belgesi sınıfı A olan konutlar için değerinin yüzde 90'ı, B sınıfı olan konutlar için ise değerinin yüzde 85'i kadar kredi kullanımına olanak sağlayacak" dedi.


Binaların enerji röntgeni


Enerji kimlik belgesi almak için son dört ayın kaldığını hatırlatan Demirhan, kanun ve yönetmeliklerle belirlenen bu belgeyle binaların enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgilerin ortaya konulacağını ifade etti.


Geçerlilik süresi 10 yıl


Belgenin düzenlenmesinin asıl amacı ise enerji israfının önüne geçmek. Bu belgenin alınması için binanın mimari projesi ile ısı yalıtım, mekanik tesisat ve elektrik projeleriyle enerji verimlilik danışmanlık firmalarından birine başvuru yapılması gerekiyor. 10 yıl geçerliliği olan bu belgenin ise binada oturan herkes tarafından görülebilecek bir yere asılması gerekiyor. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:02 Kaynak: İHA
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