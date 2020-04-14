"Enerji krizini atlatmanın yolu, yenilenebilir, temiz milli enerjiye yönelmek" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Enerji krizini atlatmanın yolu, yenilenebilir, temiz milli enerjiye yönelmek' - Son Dakika Ekonomi

"Enerji krizini atlatmanın yolu, yenilenebilir, temiz milli enerjiye yönelmek"

6 saat önce

Türkiye ve dünyadaki yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayan Güriş Holding Enerji Grup CEO'su Ali Karaduman, piyasaları değerlendirerek şu açıklamalarda bulundu;

Türkiye ve dünyadaki yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayan Güriş Holding Enerji Grup CEO'su Ali Karaduman, piyasaları değerlendirerek şu açıklamalarda bulundu; "Böylesi olağanüstü kriz dönemlerinde milli enerji ve yerli kaynakların kullanımının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Elektrik enerjisinde dışa bağımlılık ülke ekonomisini derinden sarsıyor. Yenilenebilir enerjinin değerini ülkece kavrayıp bu konudaki destekleri acilen artırmamız gerekiyor."


2020 yılı Mart Ayı sonu itibariyle 'Elektrik Enerjisi Piyasası Raporu'na göre; yenilenebilir enerji üretimi Aralık 2019'da yüzde 14,73 iken, Mart 2020 sonu itibariyle yüzde 16,33'e yükseldi. Bu artışın içerisinde Aralık 2019'da yüzde 2,73 olan jeotermal enerji üretimi, Mart 2020 sonu itibariyle yüzde 3,23'a; rüzgar enerji üretimi ise yine aynı zaman diliminde yüzde 7,20'den yüzde 8,93'e ulaştı.


Rapordaki milli ve yerli enerji üretimine dair diğer verilere bakıldığında, Mart 2020 sonu itibariyle jeotermalin 839,3 GWh ile toplam enerji üretiminin yüzde 3,4'ni, rüzgarın ise 2.137,1 GWh ile toplam enerji üretiminin yüzde 8,7'sini oluşturduğu görülüyor.


Yine aynı tarihli raporda elektrik üretimindeki son kapasite ise; jeotermal santralleri için toplam kurulu güç 1.515 MW, santral sayısı ise 54 olarak belirtilerken, rüzgar santralleri için toplam kurulu güç 7.644 MW, santral sayısı ise 275 olarak açıklanıyor.


Dünya zor bir dönemden geçerken bu olağanüstü dönemde tüm ülkelerin yerli iç kaynaklarına yönelmesinin gerekliliğine dikkat çeken Güriş Holding Enerji Grup CEO'su Ali Karaduman: "Dünyanın en büyük jeotermal rezervine sahip ülkeleri arasında yer alan Türkiye'de temiz enerji potansiyeli oldukça yüksek. Özellikle bu süreçte yenilenebilir enerji kaynaklarımızı doğru değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun da yolu mili kaynaklarımızın desteklenmesinden geçiyor" dedi.


Açıklanan verilerde Türkiye'nin temiz enerji potansiyelinin oldukça yüksek olduğunun bir kere daha ortaya çıktığını belirten Karaduman, önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik çalışmaların hızlandırılmasının Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlığı için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 10:53 Kaynak: İHA

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