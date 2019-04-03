Son Dakika Haberleri: Enerji Maliyetleri Azaltılırsa Enflasyon Düşer"

Enerji Maliyetleri Azaltılırsa Enflasyon Düşer"

1 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyonun düşürülmesi için enerji maliyetlerinin azaltılması gerektiğini ifade etti.

Enerji Maliyetleri Azaltılırsa Enflasyon Düşer
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyonun düşürülmesi için enerji maliyetlerinin azaltılması gerektiğini ifade etti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, mart ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Enflasyonun düşmesi için enerji maliyetlerinin indirilmesinin önemine değinen Palandöken, benzinin litre fiyatının 7 liraya yaklaştığını, motorine de zam yapılmasının beklendiğini kaydetti.

Palandöken, bahar mevsiminin gelmesiyle turizm ve inşaat sezonunun açıldığına işaret ederek, "Üretimin hızla artacağı bir dönemde başta akaryakıt olmak üzere enerji maliyetleri düşürülürse sınai ve zirai üretimi desteklemiş oluruz. Bu da enflasyonun düşmesine katkı sağlarken ekonomik büyümeyi de yükseltir." değerlendirmesinde bulundu.

Eşel mobil sisteminin uygulandığı dönemlerde akaryakıt fiyatlarının kontrol altında tutulabildiğini bildiren Palandöken, söz konusu sistemin enflasyonu düşürme konusunda etkili olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:50 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Enflasyon Rakamlarının Açıklanmasının Ardından Dolar Yönünü Yukarı Çevirdi Piyasaların Merakla Beklediği Enflasyon Rakamları Açıklandı Temelli, Erdoğan'ı Eleştirdiği "Kürdistan'da Kazanmak, Batıda Kaybettirmek" Stratejisini Yorumladı: Hedefe Ulaştık Bakan Turhan'dan İstanbul Havalimanı Taşınmasına İlişkin Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 13:01:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enerji Maliyetleri Azaltılırsa Enflasyon Düşer"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]