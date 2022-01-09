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Enerji nakil direğini devirerek kablo çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Enerji nakil direğini devirerek kablo çalan hırsızlar yakalandı

09.01.2022 21:19
Enerji nakil direğini devirerek kablo çalan hırsızlar yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonet ile devirdikleri enerji nakil direğinden kablo hırsılığı yapan şahıslar polisin başarılı operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonet ile devirdikleri enerji nakil direğinden kablo hırsılığı yapan şahıslar polisin başarılı operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Işıklı Mahallesi Mücavir sokak üzerinde tarım enerji nakil direğinin yıkılması sureti ile kablo çalınması neticesi meydana gelen açıktan kablo hırsızlığı ve mala zarar verme olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin İ.B.ve B. B. isimli şahıslar oldukları, açık kasa araç ile bahse konu direği devirerek kabloları keserek aldıkları ve İncirliova istikametine ayrıldıkları tespit edildi. Şahıslar bugün İncirliova ilçesinde çalmış oldukları kablolar ile birlikte yakalanarak, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne intikal ettirildi. İki şahıs hakkında adli işlemler devam ediyor. - AYDIN

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Kamyonet, Enerji, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Enerji nakil direğini devirerek kablo çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enerji nakil direğini devirerek kablo çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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