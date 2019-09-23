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Enerji nakil hattı çeken işçiler kablo makarasının kopması sonucu uçuruma düştü: 2 ölü

36 dakika önce

Enerji nakil hattı çeken işçiler kablo makarasının kopması sonucu uçuruma düştü: 2 ölüARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde enerji nakil hattı çeken iki işçi kablo makaralarının kopması sonucu 300 metrelik uçuruma düşerek hayatlarını kaybetti.

Enerji nakil hattı çeken işçiler kablo makarasının kopması sonucu uçuruma düştü: 2 ölü

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde enerji nakil hattı çeken iki işçi kablo makaralarının kopması sonucu 300 metrelik uçuruma düşerek hayatlarını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Arhavi'nin Arılı Köyünde hidroelektrik santralı enerji nakil hattı çekim işinde çalışan Recep Kılıç ve Orhan İnal kablo makarasının kopması sonucu yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Olayın İlçe Jandarma komutanlığına bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Servis, Jandarma ve AKUT ekipleri sevk edildi. Kılıç ve İnal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, işçilerin cesetleri AFAD vee AKUT ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılarak Arhavi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Enerji nakil hattı çeken işçiler kablo makarasının kopması sonucu uçuruma düştü: 2 ölü

Arhavi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:16 Kaynak: İHA
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Enerji nakil hattı çeken işçiler kablo makarasının kopması sonucu uçuruma düştü: 2 ölü
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