Son Dakika Haberleri: Enerji nakil hattından düşen alevler tabiat parkını yakacaktı
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Enerji nakil hattından düşen alevler tabiat parkını yakacaktı

20 dakika önce

Enerji nakil hattından düşen alevler tabiat parkını yakacaktıBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük yüzölçümlü doğal sit alanı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı az daha küle dönüyordu.

Enerji nakil hattından düşen alevler tabiat parkını yakacaktı
BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük yüzölçümlü doğal sit alanı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı az daha küle dönüyordu.
Alınan bilgiye göre; Tabiat Parkı bünyesinde bulunan Ayvalık'ın Cunda Adası'nda yöre halkının Hamamcı Fariz Tepesi ismini verdiği bölgede ormanlık alan içerisinde bulunan enerji nakil hattında aşırı yüklenme sonucunda kısa devre meydana geldi. Enerji nakil direğinden saçılan alevler yere düşünce, yerdeki kuru otlar tutuştu.
Çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyümeye başladı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin müdahalesi yeterli olmayınca, itfaiye bünyesinde ikinci bir arasöz ve Edremit Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Ayvalık Orman İşletme Şefliği'ne ait bir arasöz de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
4 dönümlük alanda etkili olan yangın, makilik bitki örtüsünü küle çevirirken, yaklaşık 1 çam ağacına da zarar verdi.
Görgü tanıklarını ifadelerine göre; alevlerin kızılçam ormanlarının bulunduğu alanına ulaşması halinde çok büyük bir orman yangınının kaçınılmaz olacağı belirtilen yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından tamamen söndürüldü.
Vatandaşlar, ormanlık alanda bulunan enerji nakil hatlarının yetkililer tarafından özellikle yaz aylarında daha sık olarak kontrol edilmesini istedi.
Enerji nakil hattından düşen alevler tabiat parkını yakacaktı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:26 Kaynak: İHA
Ayvalık, Yerel
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