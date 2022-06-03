Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) Kadirli ilçesinde çalınan elektrik enerjisi nakil kablolarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan fiziki takibin ardından kablolara çaldıkları belirlenen A.A. ile B.A. isimli şahıslar kablolarla birlikte yakalandı.

Kaynak: İHA

Osmaniye, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Enerji nakil hattından kablo çalan şahıslar yakalandı - Son Dakika

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