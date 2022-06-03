Enerji nakil hattından kablo çalan şahıslar yakalandı - Son Dakika
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Enerji nakil hattından kablo çalan şahıslar yakalandı

03.06.2022 10:51
Enerji nakil hattından kablo çalan şahıslar yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde enerji nakil hattından kablo çalan 2 şüpheli yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde enerji nakil hattından kablo çalan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Kadirli ilçesinde çalınan elektrik enerjisi nakil kablolarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan fiziki takibin ardından kablolara çaldıkları belirlenen A.A. ile B.A. isimli şahıslar kablolarla birlikte yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çalınan kablolar ise işletme yetkililerine teslim edildi. - OSMANİYE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Osmaniye, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Enerji nakil hattından kablo çalan şahıslar yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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