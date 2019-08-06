Enerji nakil kablosu çalan bir kişi tutuklandı
1 saat önce
Kayseri'de 100 metre uzunluğunda enerji nakil kablosu çaldığı belirlenen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:49 Kaynak: İHA
'de 100 metre uzunluğunda enerji nakil kablosu çaldığı belirlenen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre İncesu
ilçesine bağlı Hamurcu mahallesinde enerji nakil kablosu çalındığı ihbarı sonrasında yapılan çalışmalarda jandarma ekipleri A.A. isimli şahsı yakaladı. A.A.'nın aracında yapılan aramalarda 100 metre uzunluğunda kablo, demir kesme makası, testere ve bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.A., hakkında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - KAYSERİ
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