Son Dakika Haberleri: Enerji nakil kablosu çalan bir kişi tutuklandı
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Enerji nakil kablosu çalan bir kişi tutuklandı

1 saat önce

Kayseri'de 100 metre uzunluğunda enerji nakil kablosu çaldığı belirlenen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Enerji nakil kablosu çalan bir kişi tutuklandı, System.String[]
Kayseri'de 100 metre uzunluğunda enerji nakil kablosu çaldığı belirlenen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre İncesu ilçesine bağlı Hamurcu mahallesinde enerji nakil kablosu çalındığı ihbarı sonrasında yapılan çalışmalarda jandarma ekipleri A.A. isimli şahsı yakaladı. A.A.'nın aracında yapılan aramalarda 100 metre uzunluğunda kablo, demir kesme makası, testere ve bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A., hakkında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - KAYSERİ
Kayseri, İncesu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:49 Kaynak: İHA
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