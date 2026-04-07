Enerji piyasaları tepetaklak! Petrolde yüzde 3'e varan düşüş
07.04.2026 23:35
Pakistan Başbakanı Şerif’in, ABD’ye mühlet uzatımı ve İran’a Hürmüz Boğazı’nı açma çağrısı petrol piyasalarında sert hareketliliğe yol açtı. Diplomatik çözüm umutlarıyla Brent petrol 106,81 dolara gerilerken, arz sıkışıklığının derinleşmesiyle ABD ham petrolü (WTI) 4 yıl sonra ilk kez Brent fiyatının üzerine çıkarak 111,30 dolara yükseldi. Spot piyasada fiziki petrole erişimin zorlaştığına işaret eden "backwardation" yapısının belirginleşmesi, küresel enerji arzı üzerindeki baskının sürdüğünü te

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a tanınan süreyi iki hafta uzatması, İran yönetimine ise Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açması çağrısında bulundu.

PAKİSTAN'DAN ABD'YE "SÜREYİ İKİ HAFTA UZAT" VE İRAN'A DA "HÜRMÜZ'Ü İKİ HAFTALIĞINA AÇ" ÇAĞRISI

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İran arasında yürütülen müzakerelerin "güçlü şekilde ilerlediğini" bildirdi. Paylaşımında, Şerif, "Orta Doğu'da devam eden savaşın barışçıl bir şekilde çözümü için diplomatik çabalar istikrarlı, güçlü ve etkili bir şekilde ilerlemekte ve yakın gelecekte somut sonuçlara yol açma potansiyeli taşımakta." ifadesini kullandı.

Şahbaz Şerif, şunları kaydetti: "Diplomasinin kendi seyrinde ilerlemesine izin vermek için, Başkan Trump'tan süreyi iki hafta daha uzatmasını içtenlikle rica ediyorum. Pakistan, iyi niyet göstergesi olarak İranlı kardeşlerimizden Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açmalarını samimiyetle rica etmekte."

BEYAZ SARAY’DAN YANIT GELDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a tanıdığı süreyle ilgili Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in yaptığı çağrıyı değerlendirdi. Konuyla ilgili New York Times'a (NYT) açıklama yapan Leavitt, Pakistan'ın "süreyi 2 hafta uzatma" çağrısından Trump'ın haberdar olduğunu aktararak, "Bu konuda bir cevap verilecek." ifadesini kullandı.

PETROL FİYATLARINDA GERİLEME

Gelişmeler, bölgede tansiyonun düşebileceğine dair umutları artırarak, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışında uzun süreli aksama yaşanabileceği endişesiyle daha önce yükselen petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Brent petrol yüzde 2,71 düşüşle 106,81 dolara geriledi.

WTI FİYATI 4 YIL SONRA BRENT'İN ÜZERİNE ÇIKTI

Öte yandan arz kesintileri ve savaş riski petrol fiyatlarında sert yükselişe yol açarken ABD ham petrolü (WTI), 4 yıl aradan sonra yeniden brent petrolün üzerine çıkarak dengeleri ters düz etti. WTI'ın varil fiyatı 111,30 WTI dolara kadar yükseldi. 

Petrol piyasasında "backwardation" olarak adlandırılan yapının derinleşmesi de arz sıkışıklığının önemli göstergeleri arasında yer alıyor. Yakın vadeli kontratların ileri vadeli kontratlara göre daha yüksek fiyatlanması, piyasada fiziki petrole erişimin zorlaştığına işaret ediyor.

