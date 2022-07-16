Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 2. Başkanlığı'na Zekeriya Gökşenli Yeniden Atandı - Son Dakika
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 2. Başkanlığı'na Zekeriya Gökşenli Yeniden Atandı

16.07.2022 00:29
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 2. Başkanlığı'na Zekeriya Gökşenli Yeniden Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 2. İkinci Başkanlığı’na Zekeriya Gökşenli’yi yeniden atadı. Görev süresi dolan İbrahim Tan ve Muhammed Mustafa İzgeç de tekrar Kurul üyesi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 2. İkinci Başkanlığı'na Zekeriya Gökşenli'yi yeniden atadı. Görev süresi dolan İbrahim Tan ve Muhammed Mustafa İzgeç de tekrar Kurul üyesi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yayınlanan atama kararlarına göre; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 2. Başkanlığı'na, daha önce de bu görevi yürüten ve görev süresi dolan Zekeriya Gökşenli yeniden getirildi. Kurul üyesi olan ve görev süresi dolan İbrahim Tan ve Muhammed Mustafa İzgeç de aynı göreve yeniden atandı.

Erdoğan, son olarak haziran ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine Erdoğan Tozan ve Ahmet Çağrı Çiçek'i atamıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Tan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 2. Başkanlığı'na Zekeriya Gökşenli Yeniden Atandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 2. Başkanlığı'na Zekeriya Gökşenli Yeniden Atandı - Son Dakika
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