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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bu yılın ikinci çeyreğinde elektrik...
7 saat önce
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bu yılın ikinci çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:11 Kaynak: İHA
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