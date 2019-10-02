"Enerji projeleri Türkiye ile Rusya arasındaki güveni gösteriyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ve Rusya'nın enerji alanında güçlü bir ilişkiye sahip olduğunu belirterek, "TürkAkım ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali ilişkimizi üst seviyeye taşıyor. Bu projeler, Türkiye ve Rusya arasındaki karşılıklı güveni ve anlayışı gösteriyor." dedi.

Dönmez, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında düzenlenen "Yenilenebilir Enerji Gelişiminde Küresel Engeller ve Trendler" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, enerji sektörünün ekonomi ve siyasetin yanı sıra, teknolojik açıdan da son derece dinamik bir süreçten geçtiğini söyledi.

Toplumun yüksek yaşam standartlarını koruyabilmek için enerjide yeni yaklaşımların gerektiğini vurgulayan Dönmez, nükleer enerji, yenilenebilir enerji, kömür, doğal gaz gibi tüm seçeneklerin bu geçiş sürecinde önemli rol oynayacağını anlattı.

Son dönemde yenilenebilir enerji teknolojilerindeki ilerlemenin rekabeti artırdığına işaret eden Dönmez, "Yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminin maliyetindeki düşüş, birçok politika koyucunun seçimini değiştiriyor. Yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi diğer kaynaklarla karşılaştırıldığında maliyet açısından rekabetçi hale geliyor." diye konuştu.

Dönmez, yenilenebilir enerji alanında son yıllarda büyük ilerleme kaydedilmesine rağmen, halen büyük zorluklarla karşı karşıya kalındığının altını çizdi.

Bu zorlukların bir bölümünün yenilenebilir enerji teknolojileriyle alakalı olduğunu aktaran Dönmez, "Bu zorlukların bir kısmı ise gelişmemiş piyasa koşulları, tutarsız düzenlemeler ve yetersiz altyapı gibi faktörlerden kaynaklanıyor. Bu nedenle, başarılı sistem entegrasyonu ve enerji sektörünün yenilenebilir enerjinden yüksek kazanç sağlaması, politika yapıcılar için büyük önem kazanmaktadır." ifadelerini kullandı.

"10 gigavat güneşe, 10 gigavat da rüzgara yatırım"

Bakan Dönmez, Türkiye'nin enerjide tedarik güvenliğini artırarak yenilenebilir enerji kaynaklarından etkin şekilde yararlanması gerektiğini ve böylece enerjide dışa bağımlılığını azaltabileceğini ifade etti.

Özel sektörün 2002'den bu yana Türkiye'deki enerji sektörüne önemli yatırımlar yaparak kritik bir rol oynadığına işaret eden Dönmez, "Örneğin, 2002'de başlayan liberalleşme sürecinden itibaren kurulu kapasitemiz 32 gigavattan, 91 gigavata çıktı. Bu ilave kapasitenin yüzde 49'u yenilenebilir enerji temelli oldu." diye konuştu.

Dönmez, Türkiye'nin 2016'ya kıyasla 2026'ya kadar 10 gigavatlık ilave güneş ve 10 gigavatlık ilave rüzgar enerjisi kapasitesi işletmeye almayı hedeflediğini belirtti.

Kömürün, küresel eğilimle paralel olarak, artan enerji talebini karşılamada hala önemli bir rol oynadığını vurgulayan Dönmez, temiz kömür teknolojilerinin yeni Ar-Ge mekanizmalarıyla desteklenmesi gerektiğini anlattı.

" TürkAkım ve TANAP, Türkiye ile Avrupa'nın enerji güvenliğini artırıyor"

Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğinin önemine de işaret eden Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Türkiye ve Rusya enerjide güçlü bir ilişkiye ve uzun süreli iş birliğine sahip. TürkAkım ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali projeleri ilişkimizi üst seviyeye taşıyor. Bu projeler, Türkiye ve Rusya arasındaki karşılıklı güveni ve anlayışı gösteriyor. TürkAkım'ın yanı sıra, TANAP da bölgesel enerji politikamızın bir başka bel kemiği. İki proje de rota ve kaynak çeşitliliği sağlayarak Türkiye ile Avrupa'nın enerji tedarik güvenliğini artırıyor."

Dönmez, ayrıca Türkiye'nin barış ve istikrara katkı sağlayan tüm projelere hazır olduğunu sözlerine ekledi.