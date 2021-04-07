Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, "ENSİA Genç" platformunu kurdu - Son Dakika

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, "ENSİA Genç" platformunu kurdu

07.04.2021 10:07
Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği,

Türkiye'nin farklı kentlerinden enerji ekipmanı üreticilerini çatısı altında toplayan Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA), mühendislik öğrencilerinin yenilenebilir ve temiz enerjide farkındalığını artırmak amacıyla "ENSİA Genç" platformunu kurdu.

Türkiye'nin farklı kentlerinden enerji ekipmanı üreticilerini çatısı altında toplayan Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA), mühendislik öğrencilerinin yenilenebilir ve temiz enerjide farkındalığını artırmak amacıyla "ENSİA Genç" platformunu kurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, Türkiye'nin yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına yatırımda son 15 yılda dünya ölçeğinde başarı sergilediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, 2040'ta rüzgar enerjisinin küresel elektrik üretimindeki payının, bugünkü yüzde 4 seviyesinden yaklaşık 9 kat artışla yüzde 34'e ulaşacağını, bu kapasite artışını sağlayacak yatırımların dünyanın her yerinde iyi yetişmiş ve nitelikli iş gücünü talep edeceğini kaydetti.

Üniversitelerin mühendislik fakülteleri öğrencilerinin yenilenebilir enerjiye yönelik bilincinin tam olarak gelişmediğine dikkati çeken Kalaycı, ???????"Gençlerimizi bu sektörde geleceklerini aramaya davet etmek amacıyla ENSİA Genç platformunu oluşturduk. Bu konuyu dernek olarak çok önemsiyoruz. Belirli mühendislik dallarında altyapısı güçlü bir eğitim alan ve geleceğini bu sektörde arayan donanımlı gençlerimizin işsiz kalması sıfıra yakın bir olasılıktır." ifadelerini kullandı.

Kalaycı, ENSİA Genç'in ilk aşamada Ege, Yaşar, Celal Bayar ve İzmir Ekonomi üniversitelerindeki yeşil yaka adayı ve girişimci mühendislik öğrencilerine odaklandığını aktardı.

Türkiye'nin rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal enerjide 20 bin megavata yakın kurulu gücüyle tüm dünyanın dikkatini çektiğinin altını çizen Kalaycı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sadece rüzgar enerjisinde 8 bin 500 megavatın üzerinde kurulu gücümüzle Avrupa'nın 7'nci büyük kapasitesine sahibiz. Ülkemiz bu alanlarda iyi yetişmiş teknik iş gücü istihdamında en şanslı ülkeler arasında yer alıyor. 2028 yılına kadar 33 milyar dolarlık sanayi üretimin yapılacağı rüzgar enerjisi sektörü, bu yönüyle pandemi etkisini de en az hisseden sektörlerden biri. Ülke olarak yenilenebilir enerji yatırımlarında görev yapacak her seviyedeki iş gücünün planlamasını ve plana uygun eğitim yatırımlarını vakit kaybetmeden hayata geçirmemiz gerekiyor. ENSİA Genç girişimimizin bu yönde önemli bir işlev yüklenmesini arzuluyoruz. Yenilenebilir enerjiyi merak eden, gönül veren, kendisini bu alanda geliştirmek isteyen tüm genç mühendis adaylarını ENSİA Genç çatısı altına davet ediyoruz."

Yenilenebilir Enerji, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, 'ENSİA Genç' platformunu kurdu - Son Dakika Ekonomi


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