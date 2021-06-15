Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği: OSB'ler yenilenebilir enerjiden elektrik üretebilmeli

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA), organize sanayi bölgeleri (OSB) bünyesindeki fabrikaların tüketimi için yenilenebilir enerjiden elektrik üretim tesisleri yapılabilmesi gerektiğini belirtti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de üretilen elektriğin yüzde 43'ü sanayi tesislerinde tüketilirken, bu tüketimin içinde OSB'lerin payı yüzde 75 ile en büyük ölçeği oluşturuyor. Ancak doğal gaz ve kömür gibi ithal kaynaklara dayalı elektrik üretim tesisi kurabilen OSB'lerin kar amacı gütmeden yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı tesis kurmaları mümkün olmuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, OSB'lerin Türkiye'deki enerji tüketiminin yaklaşık üçte birini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin sektörün önünü açan pek çok yenilik içermesine rağmen OSB'lerin yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlarını engelleyen mevzuatı koruduğunu belirten Kalaycı, şunları kaydetti:

"Yönetmelik, bir işletme kendi çatısında ya da parselinde yeteri kadar elektrik üretemiyor ise aynı dağıtım bölgesinde farklı bir lokasyonda arazi ve benzeri alanlara elektrik üretim tesisi kurarak tükettiği elektriği farklı bir noktada üretebilme hakkı tanıyor. Fakat aynı yönetmeliğin 28. maddesinde, 'OSB dağıtım lisans bölgesi içindeki üretim tesisleri, ancak yine OSB dağıtım lisans bölgesi içindeki aynı kişiye ait tüketim tesisleri ile ilişkilendirilebilir' hükmü var. Bu da OSB içinde faaliyet gösteren bir sanayici iseniz çatınız ve parselinizin konumu ve alanı tükettiğiniz kadar elektriği üretmeye yetmiyorsa, farklı bir lokasyonda güneş ya da rüzgardan elektrik üretme şansınız yok anlamına geliyor. Bu durumda kar amacı gütmeden yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreterek kendi ve katılımcısının elektrik ihtiyacını karşılamak isteyen OSB'ler de yeterli büyüklükte tesis kuramıyorlar."

ENSİA Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Çolakkaya da sanayicisine ucuz elektrik üreterek hizmet vermek isteyen bir OSB'nin mevzuat engelinden dolayı yenilenebilir kaynaklarla elektrik üretim tesisi kuramadığına işaret ederek, "OSB veya OSB sınırları içinde faaliyet gösteren sanayicilerin bu tür tesisleri kurup işletecek teknik donanıma sahip oldukları, tesislerin 4-5 yıl içinde kendi yatırım bedellerini ödedikleri düşünülürse, bu sürenin sonunda üretilen elektriği neredeyse yalnızca işletme maliyetleri ile tedarik etmiş olabilecek. Bu sayede bünyesindeki sanayiciler ulusal ve uluslararası rekabet şansı yakalayabilecek." değerlendirmesinde bulundu.