Enerji santralinde karantinaya alınan işçiler, elektrik üretmeye devam ediyor - Son Dakika
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Enerji santralinde karantinaya alınan işçiler, elektrik üretmeye devam ediyor

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde özel bir şirkete ait biyokütle enerji santralinin bir çalışanında koronavirüs tespit edilmesinin ardından 24 çalışan santral binasında 24'ü de yakında bir otelde karantinaya alındı.

Enerji santralinde karantinaya alınan işçiler, elektrik üretmeye devam ediyor, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde özel bir şirkete ait biyokütle enerji santralinin bir çalışanında koronavirüs tespit edilmesinin ardından 24 çalışan santral binasında 24'ü de yakında bir otelde karantinaya alındı. Karantinadaki 48 kişi, bölgenin elektrik ihtiyacının kesintiye uğramaması için çalışmaya devam ediyor.

Çay ilçesine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki İstasyon mevkisinde bulunan, açılışı geçen yıl yapılan ve 350 bin metrekare alana kurulu olması nedeniyle kendi alanında Türkiye'nin en büyük enerji santrali olduğu belirtilen özel bir şirkete ait 25 megavat gücünde enerji üretebilen biyokütle enerji santralinde, bir işçide önceki gün koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine tesiste çalışan işçilerin karantinaya alınması kararlaştırıldı. Afyonkarahisar ve Kütahya bölgesinin önemli bölümünün enerji ihtiyacını karşıladığı için santral çalışmaya devam ederken, işçilerden vardiyada olanlar evlerine gönderilmedi. Çalışmaya devam eden işçiler, karantinaya alındı. Diğer işçilerin ise evlerinde izole olmaları sağlandı.

48'İ KARANTİNADA

Çay Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, fabrikada 106 çalışan olduğunu, bunlardan 48'inin karantinaya alındığını, 55'inin ise evlerinde izole olduğunu kaydetti. Koronavirüs tespit edilen çalışanın tedavisinin hastanede sürdüğünü aktaran Kaymakam Topaloğlu, şöyle dedi:

"Fabrikadaki 48 kişinin 24'ü tesise yakın bir otel kiralanarak tek kişilik odalarda, 24'ü de fabrikada tek kişilik odalarda karantina altında. Bu 48 kişi fabrikayı çalıştırmakta. Tüm önlemler alınarak gidiş gelişleri ve yemekleri sağlanmakta. Şu ana kadar 4 kişi şüpheli durumda."


Koronavirüs, Afyon, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 04:49 Kaynak: DHA

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