Enerji santralinde üretim bandından düşen işçi öldü - Son Dakika

Enerji santralinde üretim bandından düşen işçi öldü

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesindeki enerji santralinde çalışan işçi Hüseyin G. (25), şantiyedeki üretim bandından dengesini kaybederek düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesindeki enerji santralinde çalışan işçi Hüseyin G. (25), şantiyedeki üretim bandından dengesini kaybederek düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar İstasyon Mahallesi'nde faaliyet gösteren enerji santralindeki şantiyenin üretim bandında çalışan Hüseyin G., bir anda dengesini kaybederek üretim bandından düşüp, yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine iş yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan Hüseyin G. Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hüseyin G., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Afyon, İşçi, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 00:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Enerji santralinde üretim bandından düşen işçi öldü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:18 Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı 18:47 Sakarya'daki patlamada kamyonun parçaları 1 buçuk kilometre uzağa fırladı 17:56 Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:27 Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 16:41 Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor 16:40 Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 16:14 Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:09 Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
01:03
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
00:21
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı
00:20
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
23:24
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
23:20
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren yabancı uyruklu şahıs, intihar etti
22:49
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
22:38
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
21:21
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
21:12
CHP'nin çoklu baro düzenlemesiyle ilgili yol haritası belli oldu
19:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 06:21:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Enerji santralinde üretim bandından düşen işçi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]