Son dakika haber! Enerji santralinde yangın çıkan yangında sabotaj iddiası - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki biyokütle enerji santralinde çıkan yangın devam ederken, santral çevresindeki yerleşim birimleri ise tahliye edildi. Şirket yetkililerinden alınan ilk bilgilerde yangının sabotaj sonucu çıktığı iddia edilirken, jandarmanın inceleme başlattı.

Çay ilçesinde özel bir şirkete ait biyokütle enerji santralinde başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının meydana geldiği bölgedeki yaşayan vatandaşlar ve besihanelerdeki hayvanlar ise AFAD ekipleri tarafından yaşadıkları yerlerden tahliye edildi. Evlerinden çıkan vatandaşların bazıları arazilerine kadar sıçrayan yangını söndürmek için kovalarla su taşırken, bazıları ise bahçe hortumları ile arazilerinde yanan bölgelere su ile müdahale etti.

Santrali işleten firmanın yetkililerinden alınan bilgilerde, yangının sabotaj sonucu çıktığı ve bu iddialar üzerine jandarma ekiplerinin harekete geçerek inceleme başlattı. Alevlerin ve dumanların metrelerce yükseğe çıktığı yangını söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun uğraş veriyor.

(Onur Dal - Gökten Ceylan/ İHA)