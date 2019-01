Enerji şirketlerinin neredeyse tamamı sadece kazanç için en iyi teknolojileri kullanıyor ve yeni teknolojiyi en yakınından takip etmek zorunda kalıyorlar. Türkiye 'de kaçak enerjinin kullanım oranı dünyanın en fazla kaçak enerjisinin kullanıldığı ülkeler arasında Türkiye'nin olmasına sebep olup istatistiklere kötü yansırken, Avrupa 'da ve gelişmeye devam eden ülkelerde bazı enerji şirketlerinin enerji satışında kripto para ile enerji satabilecek oldukları (müşteriye değil, kurumsal enerji şirketlerine) gündeme gelmeye başladı.Şirketler arasında Bitcoin kullanımı Enerji şirketleri zaman zaman birbirleri arasında yaptıkları anlaşmalarda milyarlarca dolar değerinde anlaşmalara imzasını atabiliyorlar. Enerji üretimi, enerji transferi ve onarım çalışmaları için aralarında anlaşmalar bulunan şirketlerin bu alanda atacak oldukları her yeni adım gelecekte bu kategori için şirketlerin Bitcoin depolayabilecek olduklarının bir göstergesi.Avrupa ve Türkiye'de enerji şirketlerinin bir kısmı özel, bir kısmı devlete ait iken, Türkiye'de sunulan enerji birim fiyatları ile Avrupa'da sunulan enerji birim fiyatlarını devlet kurumları belirliyor. Bu kurumlar tarafından belirlenen alt ve üst sınırlara uymak zorunda olan enerji şirketleri bu fiyatlar üzerinde enerji satışı yapabiliyorlar.The post Enerji satışlarında bitcoin kullanımı artabilir appeared first on Enerji Enstitüsü