Son Dakika Haberleri: Enerji Satışlarında Bitcoin Kullanımı Artabilir

Enerji Satışlarında Bitcoin Kullanımı Artabilir

1 saat önce

Enerji şirketlerinin neredeyse tamamı sadece kazanç için en iyi teknolojileri kullanıyor ve yeni teknolojiyi en yakınından takip etmek zorunda kalıyorlar. Türkiye’de kaçak enerjinin kullanım oranı dünyanın en fazla kaçak enerjisinin kullanıldığı ülkeler arasında Türkiye’nin olmasına sebep olup istatistiklere kötü yansırken, Avrupa’da ve gelişmeye devam eden ülkelerde bazı enerji şirketlerinin enerji satışında kripto para ile enerji […]The post Enerji satışlarında bitcoin kullanımı artabilir appeared first on Enerji Enstitüsü.

Enerji Satışlarında Bitcoin Kullanımı Artabilir, System.String[]
Enerji şirketlerinin neredeyse tamamı sadece kazanç için en iyi teknolojileri kullanıyor ve yeni teknolojiyi en yakınından takip etmek zorunda kalıyorlar. Türkiye'de kaçak enerjinin kullanım oranı dünyanın en fazla kaçak enerjisinin kullanıldığı ülkeler arasında Türkiye'nin olmasına sebep olup istatistiklere kötü yansırken, Avrupa'da ve gelişmeye devam eden ülkelerde bazı enerji şirketlerinin enerji satışında kripto para ile enerji satabilecek oldukları (müşteriye değil, kurumsal enerji şirketlerine) gündeme gelmeye başladı.

Şirketler arasında Bitcoin kullanımı Enerji şirketleri zaman zaman birbirleri arasında yaptıkları anlaşmalarda milyarlarca dolar değerinde anlaşmalara imzasını atabiliyorlar. Enerji üretimi, enerji transferi ve onarım çalışmaları için aralarında anlaşmalar bulunan şirketlerin bu alanda atacak oldukları her yeni adım gelecekte bu kategori için şirketlerin Bitcoin depolayabilecek olduklarının bir göstergesi.

Avrupa ve Türkiye'de enerji şirketlerinin bir kısmı özel, bir kısmı devlete ait iken, Türkiye'de sunulan enerji birim fiyatları ile Avrupa'da sunulan enerji birim fiyatlarını devlet kurumları belirliyor. Bu kurumlar tarafından belirlenen alt ve üst sınırlara uymak zorunda olan enerji şirketleri bu fiyatlar üzerinde enerji satışı yapabiliyorlar.

The post Enerji satışlarında bitcoin kullanımı artabilir appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:33 

Avrupa, Türkiye, Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'ya Destek: Kardeşim, Dik Dur Yanındayız Bebek Maması El Yakıyor! Yüzde 20 Zam Yapıldı

DJ Kerimcan Durmaz, Evine Altın Kaplama Mobilya Aldı Son Dakika! Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili BM Raportörü Türkiye'ye Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 11:27:01. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enerji Satışlarında Bitcoin Kullanımı Artabilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]