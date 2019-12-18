Enerji sektörü destekleri geçen yıl 8 milyar doları aştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Enerji sektörü destekleri geçen yıl 8 milyar doları aştı - Son Dakika Ekonomi

Enerji sektörü destekleri geçen yıl 8 milyar doları aştı

6 saat önce

Türkiye'de geçen yıl enerji sektörüne sağlanan destek, teşvik ve sübvansiyonların tutarı 8 milyar doları aştı.

Enerji sektörü destekleri geçen yıl 8 milyar doları aştı, System.String[]

Türkiye'de geçen yıl enerji sektörüne sağlanan destek, teşvik ve sübvansiyonların tutarı 8 milyar doları aştı.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından hazırlanan "Türkiye'de Düşük Karbonlu Enerjiye Geçişte Teşvik, Destek ve Sübvansiyonlar" başlıklı raporun tanıtımı için toplantı düzenlendi.

Rapora göre, 2018'de enerji sektörüne verilen desteklerin en büyük kısmını 3,8 milyar dolarla elektrik üretimine yönelik destekler oluşturdu. Bu miktarın 3,2 milyar doları yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine, 620 milyon doları fosil yakıtlardan elektrik üretimine ayrıldı.

Bu dönemde, son kullanıcılara yönelik desteklerin tutarı 2,2 milyar dolar olarak hesaplandı. Dar gelirli ailelere yapılan kömür yardımları, doğal gaz fiyat sübvansiyonu ve turizm sektörüne verilen destekler bu kapsamda yer aldı.

Petrol, doğal gaz, kömür arama ve üretim sektörlerine yönelik destekler 1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, devlete ödenen özel enerji vergileri de yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Böylece, geçen yıl Türkiye'de enerji sektörüne 8 milyar doları aşan destek, teşvik ve sübvansiyon sağlandı.

Desteklerin yüzde 55'i fosil yakıtlara gitti

Rapora göre, enerji vergileri dışında sağlanan desteklerin yüzde 55'i fosil yakıt üretim ve tüketimi için verildi. Bu alanlardaki desteğin yüzde 85'ini devlet, yüzde 15'ini ise son kullanıcılar temin etti.

Öte yandan, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği desteklerinin yaklaşık yüzde 75'i son kullanıcılar tarafından karşılandı.

Bu destekler yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının artmasına önemli katkı sağlarken, enerjinin verimli tüketimine yönelik destekler yetersiz kaldı.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:26 Kaynak: AA
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