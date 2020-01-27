Enerji sektörü temsilcileri, Antalya'da buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Enerji sektörü temsilcileri, Antalya'da buluşacak - Son Dakika Ekonomi

Enerji sektörü temsilcileri, Antalya'da buluşacak

6 saat önce

Antalya Enerji Verimliliği ve Dönüşümü Fuarı (ENEREX Antalya), enerji sektörü temsilcilerini bir araya getirecek.

Enerji sektörü temsilcileri, Antalya'da buluşacak, System.String[]

Antalya Enerji Verimliliği ve Dönüşümü Fuarı (ENEREX Antalya), enerji sektörü temsilcilerini bir araya getirecek.

Antalya Uluslararası Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, yaptığı açıklamada, 27 Şubat'ta ziyaretçilerine kapılarını açacak fuarın, 3 gün süreceğini bildirdi.

Fuar aracılığıyla tüm kurum ve kuruluşlarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının artmasını ve enerji dönüşümünün sağlanmasına öncülük etmeyi hedeflediklerini belirten Bıdı, şunları kaydetti:

"Turizmin, tarımın ve uzun zamandır ticaretin de en önemli merkezi olan Antalya'da en fazla ihtiyacımız olan enerji. Dünya yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında oldukça ilerlemişken biz de 12 ay güneş gören kentimizde düzenleyeceğimiz fuarımızla enerji verimliliği ve dönüşümüne vurgu yapmak istiyoruz."

Doğal kaynakların korunarak, milli enerji üretim ve tüketimiyle ülke ekonomisinin daha iyi noktalara geleceğine inandıklarını vurgulayan Bıdı, fuarla tüm sektörleri yenilenebilir enerjiye teşvik etmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Bıdı, enerji giderlerinin düşmesinde yenilenebilir enerjinin etkin rol üstlendiğine işaret etti.

Fuar, 29 Şubat'a kadar açık kalacak.

Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:16 Kaynak: AA
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