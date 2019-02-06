Enerji Sektöründe Takipteki Krediler Bir Yılda 637 Milyon TL'den 6.3 Milyar TL'ye Yükseldi

Enerji sektöründe takipteki krediler son bir yılda 637 milyon TL'den 6.3 milyar TL'ye yükseldi. Kurdaki artışın en çok etkilenen enerji, takipteki krediler dışında milyarlarca dolarlık kredi için yeniden yapılandırmaya gitti.
Cumhuriyet'ten Emre Deveci
'nin haberine göre, bankacılık sektöründe takipteki krediler 2018 sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre 63.8 milyar TL'den yüzde 51 artışla 96.5 milyar TL'ye yükselirken, enerji sektöründeki artış dikkat çekti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2017 sonunda 637 milyon TL olan enerji sektöründeki (elektrik, gaz, su kaynakları üretim ve dağıtım sanayi) takipteki kredi miktarı, 2018 sonunda 6 milyar 322 milyon TL'ye yükseldi. Artış oranı yüzde 892 oldu.
Genel takipteki krediler oranı aynı dönemde yüzde 2.95'ten yüzde 3.87'ye yükselirken, enerji sektöründeki takipteki krediler bu dönemde yüzde 0.45'ten yüzde 3.4'e yükseldi.
Sektörün kredi hacmi aynı dönemde 140 milyar TL'den 185 milyar TL'ye çıktı. Ancak enerji sektörünün kredilerinin büyük kısmının döviz cinsinden olduğu biliniyor. Dolar cinsinden bakıldığında sektörün Türk bankalarındaki kredi hacmi 37 milyar dolardan 34.8 milyar dolara geriledi.
Öte yandan, TL'nin dolar karşısındaki rekor değer kaybından en çok etkilenenlerin başında gelen enerji sektörü, 2018'de kredi borçlarının yeniden yapılanlandırılması için bankaların kapısını çaldı. Bereket Enerji 4 milyar dolar, Gama Enerji de 1 milyar dolarlık kredinin yeniden yapılandırılması için bankalara başvurdu. Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) Başkanı Cem Aşık, temmuzdaki kur yükselişi sırasında yaptığı açıklamada, sektörün yılda 3 milyar dolar kredi geri ödemesi olduğunu ancak nakit gelirin 500 milyon dolar olduğu belirterek mali durumdaki zorluğa işaret etmişti.
Enerji sektöründe 2003-2018 döneminde 95 milyar dolarlık yatırım yapıldığı, yatırımlar için alınan kredilerin büyük kısmının döviz cinsinden olduğu biliniyor. BDDK verilerine göre, Aralık
2018 itibarıyla enerji şirketlerinin Türk bankalarına 34 milyar dolarlık kredi borcu bulunuyor. Sektördeki karlılığın azalması nedeniyle, Alman enerji şirketi EWE AG ile Avustaryalı enerji şirketi OMV
, Türkiye
'deki varlıklarını satma kararı almıştı.
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