Enerji sektöründen Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin artmasına ilişkin açıklama - Son Dakika

Enerji sektöründen Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin artmasına ilişkin açıklama

17.10.2020 18:41
Enerji sektöründen Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin artmasına ilişkin açıklama, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi Başkanı ve Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin arkasında, son dönemde oluşturulan Milli Enerji ve Maden Politikası ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO)...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi Başkanı ve Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin arkasında, son dönemde oluşturulan Milli Enerji ve Maden Politikası ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) açık deniz aramaları konusunda oluşturduğu kapasitenin bulunduğunu bildirdi.

Erdem yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye tarihinin en önemli doğal gaz keşfi olan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de keşfettiği toplam 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin ülke için faydalı sonuçlar doğuracağını belirtti.

Söz konusu keşfin ülke ekonomisi açısından önemine değinen Erdem, "Türkiye'nin hızlı büyümesi ve artan refah seviyesi ile birlikte giderek yükselen enerji ihtiyacının yerli kaynaklardan karşılanması ve bu yolla cari açığın önemli ölçüde kapatılması, ülkemiz ekonomisi ve ithalata olan ihtiyacın azaltılması açısından en önemli unsurdur. Bu keşfin arkasında son dönemde oluşturulan Milli Enerji ve Maden Politikası ile TPAO açık deniz aramaları konusunda oluşturduğu kapasite bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Erdem, son yıllarda yenilenebilir enerji üretiminin ve buna bağlı olarak enerji tüketimindeki milli payın da arttığını anımsatarak, "Enerji üretiminin yerli kaynaklardan karşılanabilmesi ülkemiz ekonomisi ve ithalata olan ihtiyacın azaltılması açısından en önemli unsur. Bu keşif ardından başlayacak olan üretimle birlikte ülkemizin cari açığının oluşmasında en önemli gider kalemlerinden biri olan enerji ithalatı ciddi oranda düşecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Derin denizlerdeki en büyük 20 keşif arasında"

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek de yaptığı yazılı açıklamada, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 85 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle beraber toplam 405 milyar metreküpe yükselen Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin, derin denizlerde şu ana kadar yapılan keşiflerde en büyük 20 keşif arasına girdiğini belirtti.

Üretimde 2023 hedefinin ulaşılabilir olduğunu kaydeden Dilek, "Teknik ekipmanın ve finansmanın sağlanması için makul bir süreçtir. Türkiye artık bu konularda oldukça büyük ilerlemeler kaydettiği için bu hedefi gerçekçi buluyorum." ifadelerini kullandı.

Dilek, Türkiye'nin yeterli arama cihazlarına sahip olduğuna değinerek, "Diğer ülkelere göre çok daha kolay aksiyon alabiliriz. Bu nedenle 2023'te doğal gazı kullanma hedefimizi ulaşılamayacak bir hedef olarak görmüyoruz. Doğru planlamayla Türkiye'nin kendi kaynaklarındaki doğal gazı 2023'te kullanıma sunabileceğini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz, Türkiye, Enerji, Milli, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerji sektöründen Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin artmasına ilişkin açıklama - Son Dakika Ekonomi


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