Son Dakika Haberleri: Enerji sektörüne 2019'da 250 milyon euro yatırım
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Enerji sektörüne 2019'da 250 milyon euro yatırım

2 saat önce

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü Nandita Parshad, "Yenilenebilir enerji sektörüne odaklandık ve sektörü farklı yollarla büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Enerji sektörüne 2019'da 250 milyon euro yatırım, System.String[]
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü Nandita Parshad, "Yenilenebilir enerji sektörüne odaklandık ve sektörü farklı yollarla büyütmeye devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:38 
Avrupa, Ekonomi
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