Enerji sektörüne 2019'da 250 milyon euro yatırım
2 saat önce
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü Nandita Parshad, "Yenilenebilir enerji sektörüne odaklandık ve sektörü farklı yollarla büyütmeye devam edeceğiz" dedi.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:38
İmar ve Kalkınma Bankası Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü Nandita Parshad, "Yenilenebilir enerji sektörüne odaklandık ve sektörü farklı yollarla büyütmeye devam edeceğiz" dedi.
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