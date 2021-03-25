Aydem Perakende, Petrol Ofisi bayilerine indirimli elektrik sağlayacak - Son Dakika

Aydem Perakende, Petrol Ofisi bayilerine indirimli elektrik sağlayacak

25.03.2021 12:17
Aydem Perakende, Petrol Ofisi bayilerine indirimli elektrik sağlayacak, System.String[]

Aydem Elektrik Perakende Petrol Ofisi'nin yurt genelindeki 1850'den fazla istasyonuna uygun birim fiyatlı ve zamlardan etkilenmeyen elektrik hizmeti sağlayacak.

Aydem Elektrik Perakende Petrol Ofisi'nin yurt genelindeki 1850'den fazla istasyonuna uygun birim fiyatlı ve zamlardan etkilenmeyen elektrik hizmeti sağlayacak.

Aydem'den yapılan açıklamada, yapılan iş birliği sayesinde Petrol Ofisi bin 850'den fazla istasyonunda düşük birim fiyatlı ve zamlardan etkilenmeyen tarife kullanarak elektrik giderlerinde tasarruf edebilecek ve düşük güvence bedeli ve masrafsız Dağıtım Bağlantı Sistemi (DBS) gibi imkanlardan da faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, Aydem ile yapılan iş birliğinin şirketin bayilerinin gelirlerini arttırırken giderlerini azaltacağının altını çizerek, "Bu iş birliğiyle sunduğumuz farklı teklif alternatifleriyle, bayilerimizin önemli gider kalemlerinden biri olan elektrik faturalarında kayda değer bir düşüş olanağı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şiper Petrol Ofisi'nin geliştirdiği ürün, hizmet ve iş birliklerinin sadece bayilerine değil aynı zamanda müşterilerine ve topluma da katkı sağlayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti;

"Aydem Perakendeyle iş birliğimiz sonucunda bayilerimiz istasyonlarda cazip avantajlar ve uygun fiyatlarla elektrik kullanabilme olanağına kavuşacak. Böylece akaryakıta gelen tavan fiyat uygulaması çerçevesinde zor günler yaşayan bayilerimize bir nebze katkıda bulunmuş olacağız."

Aydem ve Gediz Elektrik Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ da şirketin iş ortaklarının ihtiyacı olan çözümleri üreterek en yüksek faydayı sağlamayı hedeflediklerini ifade ederek, "Bu kapsamda akaryakıt sektörünün lider firması Petrol Ofisi'nin 1850'yi aşkın istasyonu için bayilerinin maliyetlerini azaltacak bir proje üzerinde anlaşmamızı gerçekleştirdik. İş birliğimiz sayesinde Petrol Ofisi bayilerinin aylık ortalama 1500-2000 lira civarında avantaja sahip olacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aydem Perakende, Petrol Ofisi bayilerine indirimli elektrik sağlayacak
Aydem Perakende, Petrol Ofisi bayilerine indirimli elektrik sağlayacak

Petrol Ofisi, Akaryakıt, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aydem Perakende, Petrol Ofisi bayilerine indirimli elektrik sağlayacak - Son Dakika Ekonomi


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