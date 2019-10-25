Son Dakika Haberleri: Enerji şirketleri AB'de lobi faaliyetine 250 milyon avro harcadı
Son Dakika Ekonomi Enerji şirketleri AB'de lobi faaliyetine 250 milyon avro harcadı

Enerji şirketleri AB'de lobi faaliyetine 250 milyon avro harcadı

1 saat önce

Büyük enerji şirketlerinin 2010 yılı itibarıyla Avrupa Birliği'ndeki (AB) lobi faaliyetlerine 250 milyon avrodan fazla harcama yaptığı bildirildi.

Enerji şirketleri AB'de lobi faaliyetine 250 milyon avro harcadı, System.String[]

Büyük enerji şirketlerinin 2010 yılı itibarıyla Avrupa Birliği'ndeki (AB) lobi faaliyetlerine 250 milyon avrodan fazla harcama yaptığı bildirildi.

Brüksel merkezli sivil toplum örgütü Avrupa Şirket Gözlemevi (CEO) ile çeşitli çevre gruplarının, petrol ve doğal gaz şirketlerinin AB'deki lobi faaliyetlerine ilişkin hazırladığı rapor yayımlandı.

Buna göre, enerji şirketleri BP, ExxonMobil, Shell, Chevron ve Total AB'nin politikalarını etkileyebilmek için 2010'dan bu yana 250 milyon avrodan fazla lobi harcaması yaptı.

Brüksel'de kayıtlı faaliyet gösteren ve yaklaşık 200 lobicisi bulunan söz konusu enerji firmaları, 2014'ten beri AB yetkilileri ve karar alıcılarıyla 327 üst düzey toplantı gerçekleştirdi.

Avrupa enerji sektöründe faaliyet gösteren büyük şirket ve kuruluşlar, karar alıcıların ilgili alanlardaki politikalarını etkileyebilmek amacıyla AB'de güçlü lobi faaliyetlerinde bulunuyor.

Lobiciler faaliyetlerini, halkla ilişkiler uzmanları, hukuk firmaları, düşünce kuruluşları ve ticaret birlikleri aracılığıyla yürütüyor. Ayrıca, çeşitli enerji şirketleri her bölgede kurdukları şubelerle sektörün çatı kuruluşları ve işveren temsilcilikleriyle ortak çalışmalarda yer alıyor.

Avrupa Birliği, Brüksel, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:08 Kaynak: AA
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