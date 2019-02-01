Enerji Tasarrufu İçin Elektrikli Isıtıcıdan Vazgeçtiler

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde enerji tasarrufu kampanyasına destek olmak isteyen 80 kişi, ev ve iş yerlerinde kullandıkları elektrikli ısıtıcıları muhtara teslim etti.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde enerji tasarrufu kampanyasına destek olmak isteyen 80 kişi, ev ve iş yerlerinde kullandıkları elektrikli ısıtıcıları muhtara teslim etti.



Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), abonelerine, 'Elektrik enerjisini israf etmeyin. Kayıt altında, aşırıya kaçmadan ihtiyacınıza göre tüketin. Isınmak için elektrik değil odun, kömür ya da doğal gaz kullanın' çağrısında bulundu. Kampanyaya Ergani ilçesine bağlı Hendek Mahallesi'nden destek geldi. Mahalle sakinleri ev ve iş yerlerinde kullandıkları elektrikli ısıtıcıları Muhtar Tahsin Bozkaplan'a teslim etti. Isıtıcılar, muhtar Bozkaplan tarafından camiye bırakıldı.



ELEKTRİKLİ ISITICILAR GİTTİ, KESİNTİLER SONA ERDİ



Muhtar Bozkaplan, mahallede havaların soğumasıyla birlikte elektrik kesintilerinin başladığını belirterek, "Bunun üzerine Dicle Elektrik Ergani İlçe Şefliği'ne başvurduk. Gelip baktılar ve aşırı yüklenme yüzünden sık sık şalterin attığını veya yandığını, arızalar oluştuğunu ve kesintilerin bu yüzden yaşandığını söylediler. Bunun yaşanmaması için de elektrik sobalarından vazgeçip normal soba kurmamız gerektiğini bildirdiler. Biz de bu isteğe uyduk. Mahalleli 80 elektrik sobasını getirip teslim etti. Şimdi kesinti sorunumuz büyük ölçüde sona erdi. Böyle olursa bir daha elektrik sobası kullanmayız" dedi.



Mahalle sakinlerinden Menduh Tuğrul da elektrikli ısıtıcılardan vazgeçtikleri günden sonra kesintilerin artık pek yaşanmadığını ifade ederek, yaşlı ve hastaların mağdur olmaması için evlerindeki ısıtıcıların kullanılmaya devam ettiğini belirtti.



'800 HANELİK ŞEBEKE YETMİYORDU'



Hendek Mahallesi'ne gelen DEDAŞ Ergani İşletme Şefi Erdinç Ergün, Muhtar Tahsin Bozkaplan ve mahalle sakinlerine teşekkür etti. Mahallede 240 hane ve 200 elektrik abonesinin bulunduğunu belirten Ergün, "Mahalledeki kurulu elektrik gücü 410 KVA. Normal şartlarda bu güç 800 aboneye yetebilir. Ama burada elektrikle ısınma yüzünden aşırı tüketim olduğundan 200 aboneye yetmiyor. Mahallede abonesiz haneler de var. Yaptığımız kontrollerde bu durumun elektrik ile ısınmadan kaynaklı aşırı yüklenme olduğunu belirledik. Ardından mahalle sakinlerine sorunun elektrik sobalarından kaynaklandığını, elektrikle ısınma devam ettikçe benzer sorunlar yaşanabileceğini bildirdik. Elektrikten vazgeçip ev ve iş yerlerini odun, kömür gibi yollarla ısıtmaları çağrısında bulunduk. Onlar da sağ olsunlar çağrımıza kulak verip elektrik sobası ile ısınmaktan vazgeçtiler. Biz de gerekli tüm bakım ve onarımların yanında yük dengelemesi yaptık. Ardından yaptığımız ölçümlerde elektrik sobası kullanılırken 680 amper enerji çeken yerlerdeki çekişin 280 ampere kadar düştüğünü tespit ettik. Bunun sonucunda da mahallede kesinti sorunu kalmadı. Umarım bu durum diğer yerleşim yerlerine de örnek olur" diye konuştu.



- Diyarbakır

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