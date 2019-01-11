Son Dakika Haberleri: Enerji Tasarrufu İçin Isı Yalıtımlı ve Çevre Dostu Binalara Öncelik Verilmeli"

Enerji Tasarrufu İçin Isı Yalıtımlı ve Çevre Dostu Binalara Öncelik Verilmeli"

23 dakika önce

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen, enerji tasarrufu için ısı yalıtımlı ve çevre dostu binalara öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen, enerji tasarrufu için ısı yalıtımlı ve çevre dostu binalara öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yalıtımla […]The post “Enerji tasarrufu için ısı yalıtımlı ve çevre dostu binalara öncelik verilmeli” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Enerji Tasarrufu İçin Isı Yalıtımlı ve Çevre Dostu Binalara Öncelik Verilmeli
Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen, enerji tasarrufu için ısı yalıtımlı ve çevre dostu binalara öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen, enerji tasarrufu için ısı yalıtımlı ve çevre dostu binalara öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yalıtımla kışın ısıtma, yazın da soğutma amacıyla harcanan enerjiden ortalama yüzde 50 tasarruf sağlandığına dikkat çeken Pelesen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğru ısı yalıtımı uygulamaları, doğalgaz ve elektrik faturalarını yarı yarıya düşürdüğü için konut sakinlerinin bütçesini ve konforunu direkt ilgilendiriyor.

"Ayrıca binalarda tüketilen enerji Türkiye ekonomisi için de çok önemli çünkü toplam enerji tüketiminin yüzde 40'a yakını binalarda harcanıyor.

"Türkiye'deki binaları ısı yalıtımlı hale getirerek, ülkemizin toplam enerji faturasını yaklaşık yüzde 15 azaltmamız mümkün.

"Ayrıca Avrupa standartlarına uygun, enerji tasarruflu binalara sahip olabilmek için kentsel dönüşüm sürecini iyi değerlendirmeliyiz.

"Yeniden inşa edilecek tüm binalara, doğru malzeme ve Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip ustalarla doğru uygulama yaptırırsak, milli ekonomimize her yıl milyarlarca dolarlık katkı sağlayabiliriz.

"Ülke olarak enerji verimliliği hedeflerine ulaşmak için tüm olanaklara sahibiz. Özellikle ekonomik ve sosyal hedeflerimiz için enerji verimliliği konusunda gerekli adımları atmak, öncelikli sorumluluğumuz olmalı. İZODER olarak, ancak ısı yalıtımıyla donatılmış enerji verimli binalarda, sağlıklı, güvenli ve konforlu yaşam koşullarının sağlanabileceğini kamuoyuna aktarmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:35 

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