Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER), İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin , " Türkiye 'nin ve bizlerin çocuklarımızın geleceğini güvenle kurabilmek için enerji ve ısı tasarrufu yapmaktan başka bir çaremiz yok. Enerji tasarrufu ile yıllık 7 milyar dolar enerji tasarrufu sağlanabilir" dedi.VERİMDER, konutlarda gerçekleştirilecek en önemli enerji tasarrufunun ısı yalıtımı ile sağlanabileceği konusunda uyarıda bulunarak, vatandaşları tasarrufa çağırdı. VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin yaptığı açıklamada, enerjiyi korumanın ilk adımının tasarruf olduğunu vurgulayarak, "Enerji tasarrufu konusunda herkesin bilinçlenmesi ve ortak bir paydada buluşması çok önemli. Dernek olarak, enerjiyi tasarruflu kullanma çağrısında bulunuyoruz. Tasarruf alanında yapılacak çok iş, atılacak çok adım var" şeklinde konuştu.Isıtma ve soğutma alanında ciddi tüketim olduğunu ve lüzumsuz tüketimin Türkiye'nin cari açığına olumsuz etkisinin olduğunu da sözlerine ekleyen Alkin, "Enerjiyle ilgili hem ısıtma hem soğutma için ciddi bir tüketim var. Isı yalıtımı yapılmayan her bina ve konut, ülkemizin cari açığının daha fazla genişlemesine neden oluyor. Oysaki Avrupa Birliği standartlarında gerçekleştirilecek doğru enerji tasarrufu uygulamaları ile ülkemizde bulunan toplam 21 milyon konutta, ülke olarak yıllık yaklaşık 7 milyar dolar tasarruf elde etme fırsatı vardır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 'Tercihini Verimlilikten Yana Kullan Hem Sen Kazan Hem Türkiye Kazansın' kampanyasındaki veriler de doğru uygulamalarla hane halkının yüksek oranlarda tasarruf edebileceğini net olarak ortaya koyuyor" diye konuştu.Bireysel alınacak önlemler ile enerji tasarrufu yapmanın önemine de değinen Alkin, tüketicilere 5 adımda enerji tasarrufu önerilerinde bulundu. Yalıtımın, kışın sıcak havanın dışarıya çıkmasını, yazın ise sıcak havanın içeriye girmesini engelleyerek enerji tasarrufu sağladığını belirten Alkin, "İzolasyon ile kışın harcadığınız doğalgaz faturalarında yüzde 45'e varan tasarruf elde edebilirsiniz" dedi.Alkin sözlerini şöyle tamamladı: "Evlerde çok büyük ve içerisinde hiç kullanmadığınız evler var ise radyatörü kapalı konuma getirebilirsiniz. Bu sayede kullandığınız diğer radyatörlerin daha fazla ısı gönderimi ile kullandığınız odanın sıcaklığını yükseltebilirsiniz. Beyaz eşyalarınızı değiştirmek ya da yeni almayı düşünüyorsanız yeni nesil akıllı ve enerji dostu ürünleri tercih edin. Çamaşır makineleri eklenen çamaşır miktarına göre su ve deterjan eklerken, akıllı fırınlar ise yemeğin cinsine göre derece ve süre ayarı yapabiliyor. Bu sayede enerjiyi verimli kullanabilmek mümkün. Evinizin perdelerini gün içerisinde açık tutarak güneşi evinize depolayabilir, güneşli havalarda ev içi sıcaklığı arttırabilirsiniz. Elektrikte yaşanan düzensizlikler ya da kaçak elektrik kullanımı en çok faturaları olumsuz etkiliyor. Elektrikteki enerji kayıplarını engellemek için evinize takacağınız akıllı sayaçlar ile enerjiyi takip edebilir, yaşanan değişimleri kontrol edebilirsiniz" diye konuştu.