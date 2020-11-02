Enerji tesisine ait açık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı - Son Dakika

Enerji tesisine ait açık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

02.11.2020 23:06
Enerji tesisine ait açık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı, System.String[]

ADANA'da bir enerji tesisinin, üretim yapmak için kullandığı pamuk ve mısır balyalarının bulunduğu açık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

ADANA'da bir enerji tesisinin, üretim yapmak için kullandığı pamuk ve mısır balyalarının bulunduğu açık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Sabah saatlerinde başlayan ve çembere alınan yangına müdahale devam ediyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Zağarlı Mahallesi'ndeki enerji tesisinin üretimde kullandığı pamuk ve mısır balyalarının depolandığı 105 dönümlük açık alana, sabah 07.15 sıralarında yıldırım düştü. Yıldırım düşmesinin ardından içten içe yanmaya başlayan balyalar, firma yetkililerince saat 09.00 sıralarında fark edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, sağlam balyalar ise alevlerin sıçramaması için iş makineleriyle güvenli noktalara taşındı. Alevlerin hızla yayıldığı alanda, balyaların işlendiği makinelerin yanmaması için büyük çaba sarf edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı onlarca arazöz ve tankerlerle müdahale edilen yangın, gece saatlerine doğru çembere alındı. Yaklaşık 60 bin ton pamuk ve mısır balyalarının bulunduğu alanda, 35 bin ton balyanın yangında küle döndüğü düşünülüyor. Çembere alınan ve kontrollü şekilde sönmesi beklenen yangının, bir gün daha sürebileceği tahmin ediliyor. Öte yandan kentte gün boyu devam eden ve yangına neden olan yıldırım anı güvenlik kamerasına yansırken, şimşek ve yıldırımların geceyi aydınlattığı görüldü.


Enerji tesisine ait açık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı
Enerji tesisine ait açık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı
Enerji tesisine ait açık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı
Enerji tesisine ait açık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı
Enerji tesisine ait açık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı
Enerji tesisine ait açık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı
Enerji tesisine ait açık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı
Enerji tesisine ait açık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı
Enerji tesisine ait açık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı
Enerji tesisine ait açık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

Enerji, Yangın, Sabah, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Enerji tesisine ait açık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı - Son Dakika


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