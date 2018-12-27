Enerji Timleri" İş Başında

Çamlıbel
Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) "enerji timleri", zorlu kış şartları altında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
ÇEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas
, Tokat
ve Yozgat
'taki 40 ilçe ve 55 beldede elektrik dağıtım hizmeti veren ÇEDAŞ, abonelerine kaliteli ve kesintisiz elektrik sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle oluşan elektrik arızalarına anında müdahale eden ÇEDAŞ'ın arıza onarım bakım personelinden oluşan "enerji timleri", zorlu kış şartları altında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Zorlu arazi koşulları nedeniyle ulaşımın güç olduğu arıza noktalarına 4X4 arazi araçları ile ulaşan "enerji timleri" arızaları kısa sürede gideriyor. Vatandaşların mağdur olmaması için 7/24 görev başında olan enerji timleri, özellikle fırtına nedeniyle devrilen elektrik direklerini iş makineleri yardımıyla onarıyor.
ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, yoğun kar yağışı ve fırtınanın özellikle kırsal bölgelerde zaman zaman arızalara neden olduğunu belirttti.
Olumsuz hava koşullarının bazı kırsal alanlardaki elektrik dağıtım şebekelerinde tahribata yol açtığını aktaran Kıvılcım, "Sert hava koşulları nedeniyle takviye ederek sayılarını arttırdığımız ekiplerimiz, vatandaşlarımızı enerjisiz bırakmamak adına buz yükü ve iletken kopmasından kaynaklı geçici arızalara, hava koşullarının el verdiği çerçevede müdahale ediyor. Bünyemizde oluşturduğumuz kriz masası ile kesintilerin en kısa zamanda giderilmesi için 7/24 çalışırken ulaşımın sağlanamadığı bölgelerde Karayolları, İl Özel İdaresi ve AFAD
ile koordineli olarak hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kesintisiz enerji için ÇEDAŞ ekiplerinin zorlu şartlarda çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Kıvılcım, "Vatandaşlarımız iletken kopukluklarına kendileri müdahale etmemeli. Olası arıza ve kesintiler ile bilgi almak isteyen abonelerimiz ise 0 552 186 0 186 numaralı Whatsapp
İhbar Hattı'ndan destek alabililir." açıklamasında bulundu.