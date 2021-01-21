"Enerji timleri" kesintisiz enerji için zorlu şartlarda mücadele ediyor (1) - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) hat bakımlarını yapan "enerji timleri", zor şartlarda özverili çalışmalarıyla vatandaşlara kesintisiz elektik ulaştırılmasında etkin rol oynuyor.

Gece-gündüz, yaz-kış demeden enerjinin iletilmesi için zorlu hava şartlarında mücadele eden ekipler, yanmaz elbiselerini giyip, yaşam halatlarıyla yerden en az 20 metre yüksekliğe çıkarak 154 ve 400 kilovoltluk elektrik iletim hatlarındaki arızaları gideriyor.

Enerji iletim hatlarındaki hasarlı izolatörlerin değiştirilmesi, iletkenlerin tamir edilmesi, hatlardaki buz yüklerinin temizlenmesi ile rutin bakım işlemlerini yapan ekipler, enerjinin vatandaşlara kesintisiz bir şekilde ulaşmasını sağlıyor.

"Ulaşımda TEM Otoyolu neyse enerji iletim hatlarımız da aynı öneme sahip"

TEİAŞ 5. Bölge Müdürü Yüksel Yavuz, elektriğin insan hayatı için temel ihtiyaçlardan olduğuna işaret etti.

Zor şartlarda da olsa enerjiyi kesintisiz, kaliteli ve sürekli olarak vatandaşlara ulaştırmaları gerektiğini belirten Yavuz, "Kar, su ihtiyacının karşılanması için büyük bir ihtiyaç, biz de bunu canı gönülden istiyoruz ama elektrik enerjisinin kaliteli ve kesintisiz iletilmesinde maalesef olumsuz etkilere sebebiyet verebiliyor." diye konuştu.

Yavuz, TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü olarak Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da hizmet verdiklerini belirtti.

"Teknik tabirle değil ama ulaşımda TEM Otoyolu neyse 400 kilovolt seviyesindeki enerji iletim hatlarımız da aynı öneme sahip, enerjinin otobanları diyebiliriz." ifadesini kullanan Yavuz, dolayısıyla bunlarda kesintiye sebebiyet vermeden 7/24 çalışmanın yapılarak enerjinin güvenilir bir şekilde vatandaşa ulaşması gerektiğini vurguladı.

"Enerjinin verilmesi, çok büyük bir sevinç kaynağı"

Ekiplerin 7 gün 24 saat, gece-gündüz çalıştığını, vatandaşlara, hastanelere, hastalara kesintisiz enerjiyi iletmeye gayret ettiklerini dile getiren Yavuz, "Özellikle kar yağışı sürecinde arkadaşlarımız özveriyle zor şartlarda mücadelesini devam ettirdi, arızalarla mücadele ettik. Arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın şu soğukta, karda dışarıda gezmekten imtina ettiği bir ortamda yerden 20-30 metre yüksekte çalışmalarını gerçekleştiriyor." dedi.

Yavuz, iş güvenliği için gerekli yasa, yönerge ve talimatlar doğrultusunda çalıştıklarını, görevlilere kişisel koruyucu, iş güvenliği malzemesi, gerekli donanım, araç ve gereç tedarikinin sağlandığını anlatarak, "Enerji kesintisi sonrası çalışmayla birlikte enerjinin verilmesi mutlu olmamıza yetiyor, çok büyük bir sevinç kaynağı. " değerlendirmesinde bulundu.