Enerji Timleri"Nden Zorlu Kış Mesaisi

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'nin (ÇEDAŞ) enerji timleri, kesintisiz enerji için zorlu arazi şartlarında çalışıyor.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'nin (ÇEDAŞ) enerji timleri, kesintisiz enerji için zorlu arazi şartlarında çalışıyor.



ÇEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye genelinde etkili olan olumsuz hava şartları Sivas, Tokat ve Yozgat'ta da kendini gösterirken, bölgede elektrik dağıtım hizmeti veren ÇEDAŞ'ın saha personeli, gece gündüz demeden çalışıyor.



ÇEDAŞ'ın enerji timleri, elektrik nakil hatlarında oluşan arızalara anında müdahale ederek, kesintisiz enerji hizmeti sunmak için kar, kış, fırtına demeden sahada görev yapıyor.



Açıklamada, görüşlerine yer verilen ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, enerji timlerinin insanların sokağa çıkmaya imtina ettiği hava koşullarında sahada canla başla çalışarak, metrelerce yükseklikte arızaları gidermeye gayret gösterdiğini belirtti.



Meteoroloji hava tahmin raporlarını Uzaktan Kontrol ve Kumanda (SCADA) Merkezi'nden günlük takip eden ekiplerin arızalara anında müdahale ettiğini aktaran Kıvılcım, 52 bin 789 kilometrekarelik alanda 3 il, 40 ilçe ve 55 beldede elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini bildirdi.



Son iki günde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle kırsal bölgelerde yaşanan elektrik arızalarını gidermeye çalıştıklarını dile getiren Kıvılcım, şunları kaydetti:



"Son iki günde etkili olan kar yağışı ve hızı saatte 100 kilometreyi bulan fırtına sebebiyle Sivas ve Tokat'ta 200 elektrik direği devrildi, 300 iletken kopuğu meydana geldi. Yaşanan arızaların büyük çoğunluğu fırtına nedeniyle dağıtım şebekelerimizin ve iletkenlerin üzerine ağaçların devrilmesi sonucu oluştu. Dağlık ve ormanlık alandan geçen enerji nakil hatlarında oluşan arızalara arazi araçları ve paletli kar araçları ile ulaşan ekiplerimiz, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını gözeterek bakım ve onarım çalışmalarını yürütüyor. "

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