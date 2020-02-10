Enerji timleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika

SİVAS'ta elektrik arızalarına müdahale eden enerji timleri, ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için açık alanlara yem bırakıyor.

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 1 milyondan fazla aboneye her türlü iklim koşulunda kesintisiz enerji vermek için gece gündüz çalışan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (ÇEDAŞ) enerji timleri, yaban hayvanlarının da yardımına koşuyor. ÇEDAŞ ekipleri bir yandan elektrik arızalarına müdahale ederken, diğer yandan da ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yiyecek taşıyor. Kangal ilçesi Boğazköy mevkisine, nakil hattında meydana gelen arıza için kar motoru ile giden enerji timleri, arazideki karı temizleyerek açtıkları alanlara saman döküp, yaban hayvanları için buğday ve ekmek bıraktı.

ÇEDAŞ Kangal İşletme Şefi Mehmet Göktaş, "Hızla arızayı çözüp, enerji kesintisi sorununu giderdik. Bölge çok fazla karlı kaplı olduğundan ne yazık ki pek çok hayvan yem bulmakta güçlük çekiyor. Sosyal sorumluluk anlayışı ile karları temizleyerek buğday, ekmek ve saman gibi yiyecekler bıraktık" dedi.

Bölgede zaman zaman kurt, tilki, tavşan ve keklik gibi yaban hayvanları gördüklerini ifade eden Göktaş, "Bu hayvanlar yem bulmakta güçlük çektiği için kendimizde sorumluluk hissediyoruz. Arıza için gittiğimiz bölgelerde doğaya yem bırakıyoruz. Herkesin aynı duyarlılığı göstermesini tavsiye ederim" diye konuştu.