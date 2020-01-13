Enerji timlerinin zorlu kış mesaisi - Son Dakika
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Enerji timlerinin zorlu kış mesaisi

6 saat önce

Enerji timlerinin zorlu kış koşullarında, bakım ve onarım için verdikleri nefes kesen mücadele dikkat çekiyor.

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Enerji timlerinin zorlu kış koşullarında, bakım ve onarım için verdikleri nefes kesen mücadele dikkat çekiyor.


Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde 40 ilçe ve 55 beldede elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), kış mevsiminde vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz elektrik sağlamak için bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle oluşan elektrik arızalarına anında müdahale eden Arıza Giderim Bakım personelinden oluşan 'enerji timleri', olumsuz hava şartları altında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zorlu arazi koşulları nedeniyle ulaşımın güç olduğu bölgelere kimi zaman yaya kimi zaman ise paletli kar araçları ile ulaşan 'enerji timleri' metrelerce yükseklikte direklerdeki arızaları onarıyor.


Vatandaşların karanlıkta kalmaması için arızaların yanı sıra enerji nakil hatlarında bakım ve onarım faaliyetlerini de sürdüren 'enerji timleri', Doğanşar ilçesine bağlı İçdere Köyü mevkiindeki Akkaya enerji nakil hattında buz yükü nedeniyle çelik cıvataları kopan direğin devrilme tehlikesine karşın ve tüketicilerin elektriksiz kalmaması için paletli kar araçlarını kullanarak olaya müdahale etti. Kar ve tipinin etkili olduğu bölgede 13 metrelik direkteki riske müdahale eden enerji timlerinin çalışması yaklaşık 2 saat sürdü. 18 köyün elektrik aldığı enerji nakil hattında yapılan çalışma sonrası köylerin karanlıkta kalması engellendi. - SİVAS

Tokat, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:48 Kaynak: İHA
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