Enerji Tiyatro Sahnesinde

- Enerji tiyatro sahnesinde Limak Enerji Tiyatro Topluluğu komedi oyunuyla sahne aldı Limak Enerji çalışanları sahneye çıktıBURSA - Limak Enerji Tiyatro Topluluğu, "Çık İşin İçinden" isimli komedi oyunuyla tiyatro sahnelerinde yerini aldı.

- Enerji tiyatro sahnesinde

Limak Enerji Tiyatro Topluluğu komedi oyunuyla sahne aldı

Limak Enerji çalışanları sahneye çıktı



BURSA - Limak Enerji Tiyatro Topluluğu, "Çık İşin İçinden" isimli komedi oyunuyla tiyatro sahnelerinde yerini aldı. Bursa Ahmet Vefik Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunu izlemeye Limak Enerji çalışanları; aileleri yanı sıra tiyatro severler yoğun katılım gösterdi.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji, kurum aidiyetini geliştirmek ve çalışanların kültürel faaliyetlerde yer alarak motivasyonunun artırılmasına destek olmak amacıyla çeşitli sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyor. Şirketin, 2014 yılında hayata geçirdiği tiyatro projesiyle sahneye çıkan Limak Enerji çalışanları, ilk olarak Meraki oyunu ile perde açtı. Ardından Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Ömer Naci Topçu tarafından yazılan, Murat Deniz'in yönettiği, Romeo Juliet oyunundan uyarlanan bir perdelik komedi oyunu "Juliet'in 42 Saati" sahnelendi. Oyunun geliri kimsesiz çocuklara bağışlandı.

Limak Enerji Tiyatro Topluluğu, "Çık işin içinden" isimli komedi oyunuyla yeniden sahnelerde yerini aldı. Bursa Ahmet Vefik Devlet Tiyatrosunda 1 Nisan Pazartesi günü sahnelenen oyunu izlemeye Limak Enerji çalışanları ve çalışanların aileleri katıldı. 6 ay hazırlanan ekip üyeleri, 2 perdelik tiyatroyu başarıyla oynadı. Yönetmenliğini Onur Coşkun üstlenildiği oyun, Ray Cooney'in "Tom, Dickand Harry" oyunundan uyarlandı. 'Çık İşin İçinden' ekibi şu isimlerden oluşuyor: Canan Sarıkaya, İsmail Arabacı, Göksel Topal, Mehmet Ali Sak, Merve Hasanoğlu, Şeyma Nur Macit, Sercan Kumbasar, Melike Aydın, Doğukan Arda Ak.

Oyuncuların performansı, enerjisi ve güldürünün dozunun sürekli yüksek tutulması nedeniyle konuklar unutulmaz bir gece yaşadı. Oyunun sonunda oyuncular, performansları nedeniyle dakikalarca alkış aldı. Oyunun sonunda sahneye gelen Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, oyuncuları tek tek tebrik ederek, çiçek takdim etti.

Provalarını tüm hızıyla sürdüren Tiyatro Grubu, periyodik olarak İstanbul, Ankara, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da seyircilerle buluşacak.

"Çık işin içinden"

Canan ve Ozan'ın kusursuz evliliklerindeki tek eksikleri çocuktur. Çocuk sahibi olabilmeleri evlat edinme ajansından gelecek müdüre bağlıdır ve tam da o gün Ozan'ın iki erkek kardeşi her şeyin karışmasına neden olur. Ev içinde karmaşık bir serüven başlar.

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