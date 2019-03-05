Son Dakika Haberleri: Enerji Topları - Havuçlu & Hurmalı (1 Yaş+) | İki Anne Bir Mutfak

Enerji Topları - Havuçlu & Hurmalı (1 Yaş+) | İki Anne Bir Mutfak

2 saat önce

Rafine şekerden sadece bebekler değil, tüm aile olarak uzak durmalıyız. Bir bebeğin tatlı ihtiyacı yoktur, onu biz yaratırız ve eğer 'tatlı bir şey' vermek istiyorsak kuru ve taze meyveleri tatlılık vermek için kullanmalıyız. Bu tarifimiz ister beslenme çantasına, ister doğumgününe, ister ara öğüne,

Rafine şekerden sadece bebekler değil, tüm aile olarak uzak durmalıyız. Bir bebeğin tatlı ihtiyacı yoktur, onu biz yaratırız ve eğer 'tatlı bir şey' vermek istiyorsak kuru ve taze meyveleri tatlılık vermek için kullanmalıyız. Bu tarifimiz ister beslenme çantasına, ister doğumgününe, ister ara öğüne, şekersiz ve lezzetli. Üstelik çocuklarınızla beraber yapmanızı öneririz. Haydi Mutfağa! Tarifin detayları için internet sitemizde bekliyoruz, tıklayın tüm malzemeler ve yapılış karşınızda Açıklaması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:02 Kaynak: Youtube

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