Son Dakika Haberleri: Enerji ve madencilikte temmuzda 93 şirket kuruldu
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Enerji ve madencilikte temmuzda 93 şirket kuruldu

1 saat önce

Enerjinin alt sektörlerinden elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı ile madencilik ve taş ocakçılığı alanında, temmuzda 93 şirket ve 12 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.

Enerji ve madencilikte temmuzda 93 şirket kuruldu, System.String[]

Enerjinin alt sektörlerinden elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı ile madencilik ve taş ocakçılığı alanında, temmuzda 93 şirket ve 12 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), temmuz ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine göre, temmuzda toplam 9 bin 131 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete geçti, 2 bin 934 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi de kapandı.

Temmuzda kurulan şirketlerin 39'u elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında, 54'ü madencilik ile taş ocakçılığı alanında faaliyete geçti.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı da temmuzda elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımında 4, madencilik ve taş ocakçılığında 8 oldu.

Böylece, temmuzda söz konusu sektörlerde 93 şirket ve 12 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Haziranda bu alanlarda faaliyet göstermek üzere 61 şirket ve 11 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Öte yandan temmuzda, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ile dağıtımı sektöründe faaliyet gösteren 55 şirket ile 4 gerçek kişi ticari işletmesi de kapandı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe ise 1 şirket ile 4 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetlerine son verdi.

Madencilik, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:42 Kaynak: AA
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