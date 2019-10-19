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Son Dakika 3. Sayfa Enerji ve nakil kablosu çalan şüpheliler yakayı ele verdi

Enerji ve nakil kablosu çalan şüpheliler yakayı ele verdi

48 dakika önce

Bursa'da farklı tarihlerde 5 bölgede enerji ve nakil kablosu çalan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Enerji ve nakil kablosu çalan şüpheliler yakayı ele verdi, System.String[]

Bursa'da farklı tarihlerde 5 bölgede enerji ve nakil kablosu çalan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerindeki haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar ve izlenen güvenlik kamerası görüntüleri ile hırsızlık yapan şüpheliler tespit edildi. M.B. ve E.M., çaldıkları kabloların bakır kısımlarını ayrıştırdıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada bin 400 metre enerji ve nakil kablosu ele geçirildi. Şüphelilerin jandarma bölgesinde 4, polis bölgesinde 1 olmak üzere farklı tarihlerde yaptıkları 5 hırsızlık olayını itiraf etti. Şüpheliler gözaltına alındı. - BURSA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:23 Kaynak: İHA
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