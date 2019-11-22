Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz.
Son Dakika Politika Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz. - Son Dakika

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz.

6 saat önce

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: " Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz. Buluncaya kadar devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız Vatandaş, Bakan Kurum'a yerini vermedi: Burası Allah'ın evi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 01:18:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]