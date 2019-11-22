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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz.
6 saat önce
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:42 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: " Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz. Buluncaya kadar devam edeceğiz" dedi. - ANKARA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız Vatandaş, Bakan Kurum'a yerini vermedi: Burası Allah'ın evi