Bakan Dönmez, nikah şahitliği yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Dönmez, nikah şahitliği yaptı

01.08.2022 09:23
Bakan Dönmez, nikah şahitliği yaptı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in oğlu Okay Şahin'in nikah şahitliğini yaptı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in oğlu Okay Şahin'in nikah şahitliğini yaptı.

Osmaneli Lefke Kalesinde gerçekleştirilen törende Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın kıydığı nikah töreninde çiftin nikah şahitliğini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Prof. Dr. Yunus Söylet, Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım yaptı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez nikah şahitliği sonrasında evlilik cüzdanını gelin Damla'ya teslim etti. Nikah töreninde, genç çifte beraberce geçirecekleri mutlu, sağlıklı ve uzun ömür dileyen Bakan Dönmez, "Allah, sağlıklı hayırlı evlatlar versin. Vatanımıza, milletimize, devletimize ve ailelerinize sağlıklı ve evlatlar nasip etsin" dedi.

Nikah töreninden sonra Bakan Dönmez ilçeden ayrıldı. Lefke Kalesinde düzenlenen düğün törenine çok sayıda davetli katıldı.

(Zuhal Ceyhan - İHA)

YORUMLAR
500
Bakan Dönmez, selden etkilenen çiftçi ve köylülere müjdeyi verdi Bakan Dönmez, selden etkilenen çiftçi ve köylülere müjdeyi verdi Bakan Dönmez, nkâh şahitliği yaptı Bakan Dönmez, nkâh şahitliği yaptı
Kaynak: İHA

Fatih Dönmez, Osmaneli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez, nikah şahitliği yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:23 Cesc Fabregas, İtalya Serie B takımı Como ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
15:22 CHP, olağanüstü toplantıya çağırmıştı! Meclis yeterli sayıya ulaşamayınca çağrı düştü
15:15 İtalyan basını, Trabzonspor'un Napoli'den ayrılan yıldız golcüyü transfer etmek istediğini öne sürdü
15:15 CHP'nin, TBMM'yi olağanüstü toplama çağrısı yeterli sayıya ulaşamadı
14:59 Galatasaray'ın Ali Akman için görüşmeleri sürüyor
14:50 CNN International'dan korkutan açıklama: Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor
14:31 Fenerbahçe, Slovacko mücadelesine çok sayıda eksikle çıkacak
14:31 Aydın'da yüksek seste müzik çalıp tevhit bayrakları sallayan konvoy hakkında inceleme başlatıldı
14:31 Billur Kalkavan'dan endişelendiren sözler: Nefes almakta zorlanıyorum
14:30 Libya'da devrilen akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 7 kişi öldü, 51 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 15:32:21. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Dönmez, nikah şahitliği yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement